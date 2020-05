L’Association des Maires du Sénégal (AMS) exprime sa solidarité et son soutien moral à son Président, le Maire de Guédiawaye Monsieur Aliou SALL et l’ensemble des membres de sa famille testés positifs au COVID-19. Tous les Maires et les Elus territoriaux pays formulent des prières pour leur prompt rétablissement et souhaitent la guérison de toutes celles et tous ceux qui ont été atteints de cette maladie.

Les Maires du Sénégal saluent la mobilisation et l’engagement des collectivités territoriales dans la lutte contre cette pandémie, et espèrent que très bientôt, le Sénégal et l’humanité viendront à bout de cette épreuve dans les meilleures conditions.

A cette occasion, les Maires du Sénégal félicitent et remercient tout le personnel de santé pour le travail immense déjà accompli avec efficacité, et l’encouragent à maintenir le cap du combat avec l’accompagnement des collectivités territoriales. Ces félicitations vont également aux ministères impliqués notamment celui de la santé, celui de l’Intérieur, celui des forces armées, celui des transports et celui du développement communautaire.

Les Maires du Sénégal félicitent enfin le Président de la République pour son leadership et pour les mesures judicieuses et courageuses qu’il prend, en étant à la pointe de la lutte pour arrêter la propagation du coronavirus, et son éradication au Sénégal et en Afrique. Ils saluent également tous les efforts consentis par l’Etat pour donner les réponses adéquates, à la mesure des moyens disponibles, aux problèmes et préoccupations de tous les secteurs de la vie économique et sociale du pays.

Dakar, le 27 mai 2020

Le Bureau de l’AMS