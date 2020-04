La Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) et Amnesty International section Sénégal lancent un appel pressant a l’ensemble des Populations Sénégalaises pour qu’elles se conforment scrupuleusement aux lois et règlements en vigueur et aux mesures de barrières préconisées.

Nos organisations ont constaté amèrement comme l’ensemble de la population Sénégalaise une forme de défiance de certains jeunes de la Capitale Sénégalaise à l’égard des forces de défense et de Sécurité chargées d’assurer le respect du couvre – feu.

Nos organisations tiennent à rappeler que la justiciabilité des droits fondamentaux garantis a pour corollaire une citoyenneté active et une éthique de responsabilité individuelle.

Ont signé :

Sadikh NIASS, RADDHO.

Assane Dioma NDIAYE, LSDH.

Seydi GASSAMA, AI Sénégal.