Les sénégalais bloqués en Italie vont bientôt trouver le bout du tunnel. C’est en tout cas l’assurance de l’ambassade du Sénégal. “Le gouvernement du Sénégal est en train de prendre les dispositions pour le rapatriement de nos compatriotes bloqués en Italie. A ce sujet, je vous demande de recenser et de me communiquer, dans les plus brefs délais, la liste de tous les sénégalais désireux de rentrer au pays”, a déclaré Papa Abdoualye Seck. Ceux qui sont désireux de rentrer au bercail le feront, toutefois, à leur propre frais.

