Selon le rappeur du groupe, Keurgui, Thiat, on va vers deux événements phares, à savoir le Magal et le Gamou. Et les gens cherchent à l’ignorer. Il pense que l’Etat doit montrer sa fermeté, puisqu’il a interdit les rassemblements.

“C’est le moment, pour l’Etat, de montrer que c’est lui l’Etat. Il faut tout de suite consulter les religieux (Touba, Tivaouane, etc) et éviter d’attendre les dernières minutes pour chercher une solution”, déclare Thiat.

