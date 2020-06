La région de Louga n’a plus de cas positif de coronavirus. Le seul patient, qui était en hospitalisation au centre de traitement, est déclaré guéri, ce mardi 23 juin, et autorisé à rentrer chez lui.

La région de Louga compte, à ce jour, 42 cas de Covid-19 dont 32 ont été recensés dans la commune chef-lieu de région. Six cas ont été dénombrés dans la commune de Linguère, deux à Coki, un à Darou Mousty et un autre à Kébémer.

Pour rappel, un patient a succombé à la maladie, mais les 41 autres ont recouvré la santé, et toutes les personnes mises en quarantaine en sont sorties indemnes.

