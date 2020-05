Décision de Macky Sall de prolonger l’état d’urgence : Pour Aar li niou Bokk et Frapp/ France Dégage , c’est du mimétisme envers la France : « C’était prévisible, après l’alignement du Sénégal à la France sur l’ouverture des écoles, tout le monde attendait le décret du Président Macky Sall prorogeant l’Etat d’urgence, comme l’a fait quelques heures plus tôt, le Président français Emmanuel Macron », estime Alioune Badara Mboup, membre de la plateforme Aar li niou Bokk et Frapp/ France Dégage. Selon Alioune Badara Mboup, ce mimétisme se fait sans évaluation concrète des décisions prises dans le cadre de la stratégie de riposte contre le COVID-19 . Et une évaluation s’imposait car elle permettrait de mesurer les effets des mesures improductives afin d’éclairer la lanterne des Sénégalais sur la nécessité de les renouveler.