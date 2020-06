« Si la pandémie de la Covid-19 se poursuit, le Sénégal risque la récession économique ». L’alerte, relayée par le journal L’Observateur dans sa parution de ce mardi, est du Président Macky Sall himself.

« L’impact économique est énorme. Au cours des cinq dernières années, le Sénégal a connu une croissance annuelle de pas moins de 6,5%. Maintenant, même si tout se passe bien, la croissance sera de 1%. Si cette pandémie se poursuit, nous serons en récession. Cela ne fait aucun doute ». a-t-il prévenu dans une interview accordée au quotidien britannique Financial Times.

Face aux « effets dévastateurs » de la Covid-19, le Sénégal sera ainsi contraint de retarder d’un à deux ans, ses premiers projets pétroliers et gaziers et son entrée dans le club des producteurs de pétrole et gazier, prévient le chef de l’État.

Il cite l’exemple des grandes compagnies pétrolières qui, à son avis, ne sont plus capables de respecter leurs engagements en matière de production et de collecte d’argent.