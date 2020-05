Macky Sall a décidé de déconfiner les mosquées. Il l’a fait savoir lors de sa déclaration à la Nation ce lundi.

Après deux mois de mise à l’épreuve, Macky Sall appelle la population à s’adapter au Covid-19 en tenant compte de la vie quotidienne. C’est ainsi que le Chef de l’Etat a décidé de rouvrir les mosquées en veillant à l’application des mesures de contingentement de la maladie.

« L’Etat va procéder à la réouverture des lieux de culte. Le ministre de l’Intérieur, en rapport avec le ministre de la Santé et de l’Action sociale, engagera les consultations nécessaires à cet effet avec les guides spirituels et les Associations religieuses, pour convenir des conditions et modalités.

Le Sénégal compte 1 886 cas positifs, dont 715 guéris et 19 décédés. 1 151 malades sont sous traitement et 7 182 contacts sont suivis par les Services de santé.

