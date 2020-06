Le président Macky Sall, lors de son adresse à la nation, ce lundi, par visioconférence a rappelé aux sénégalais la nécessite de toujours maintenir les gestes barrières pour freiner la propagation de la Covid-19.

‘’Il est établi que le port du masque réduit considérablement la circulation du virus. Je rappelle qu’il est obligatoire dans les espaces public, les lieux de travail publics et privés, les transports et les commerces. Le port du masque est à la fois une mesure de protection de soi-même et de son prochain mais également un acte de civisme et un engagement patriotique vis-à-vis de la nation. J’appelle par conséquent à une mobilisation de toutes et de tous pour le respect de gestes barrières et le port systématique et correcte le port du masque’’ appelle le Chef de l’Etat.

Aliou Ngom pour Xibaaru