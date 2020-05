Depuis le 02 mars 2020, date qui marque l’entrée de la maladie à coronavirus dans notre pays, la parole du président de la République est devenue très rare. Si elle n’est presqu’inexistante. Pourtant, la prise de parole d’un commandeur en chef est très souvent attendue en de pareils moments, si tant est que nous sommes en « guerre »,ne serait-ce que pour galvaniser les troupes. Le président de la République Macky Sall semble déserter le champ de bataille.

Le 14 mars 2020, alors que la pandémie de la covid-19 a commencé à gagner du terrain dans notre pays, le président de la République Macky Sall dirige une réunion de crise sanitaire pour plancher sur la question.

Au sortir de cette entrevue avec les spécialistes de santé, il dégaine un certain nombre de mesures pour freiner la chaine de transmission de la maladie : interdiction des rassemblements publics, fermeture des écoles, annulation de la célébration grandeur nature du 60e anniversaire de l’accession du Senegal à la souveraineté internationale…

Le président de la République reviendra à la charge le 23 mars 2020.Dans une allocution à la nation, le Président Sall instaure l’état d’urgence assorti du couvre-feu. Et en dehors de ses sorties médiatiques, le Chef de l’Etat s’est signalé par son invisibilité.

Rarement sur le terrain à l’exception de son déplacement au port de Dakar pour faire la revue des vivres destinés aux ménages nécessiteux affectés par la crise sanitaire, ou encore sa visite au milieu de la nuit à l’hôpital Idrissa Pouye ex Hoggy Cto.En effet ,le président Sall offre l’image d’un chef qui déclare une guerre et place en premières lignes ses seconds couteaux préférant se confiner et regarder ses compatriotes d’en haut.

Le chef de guerre se permet même une plage de distraction jouant au ludo avec ses enfants. Belle image oui, mais bien malin un spin doctor pour convaincre les Sénégalais du bien fondé de cet acte. Le contraste est plus que saisissant. L’on ne peut pas dire à ses compatriotes un mois avant que « l’heure est grave, nous sommes en guerre » et au moment ou le bilan macabre et la multiplication des cas positifs commencent à inquiéter plus d’un, se permettre certaines libertés.

Le président de la République est senti du côté de ses compatriotes à chaque fois qu’il s’agisse de prolonger l’état d’urgence. L’Assemblée nationale est mise entre parenthèses, loi d’habilitation,nous dit-on. Tous les pouvoirs concentrés entre les mains périssables d’un homme.

Quand celui-ci se fait désirer, la situation devient simplement dramatique. Sous d’autres cieux ,les autorités multiplient les visites sur le terrain, et les visioconférences pour trouver les voies et moyens de sortir au mieux de la crise .Et pourquoi ne pas apprendre à vivre avec le virus ?

En France, le Senat a récemment rejeté le plan de “déconfinement” de l’exécutif, 81 pour, 89 contre et 174 abstentions. Même si le vote est consultatif, l’assemblée nationale aurait déjà adopté le plan. Le mérite est qu’un débat est instauré.

Force est de constater si la pandémie a tellement étendu ses tentacules au Sénégal, 13 décès ,926 patients sous traitement à la date de ce vendredi 08 mai 2020, l’une des raisons réside dans les atermoiements, hésitations, tâtonnements, bref le retard à l’allumage, pour ne pas dire l’indécision des autorités qui ont tardé à prendre la mesure de la maladie.

Aider les populations, certainement c’est une bonne initiative mais faudrait-il que tout se déroule dans la transparence. Nouvel ordre mondial oui, mais instaurons d’abord un nouveau pacte social. Peut-on gagner une « guerre » en restant confiné. Seul le président de la République Macky Sall peut répondre à cette interrogation ?

