Le Groupe Majorel a diligemment mis en place une batterie de mesures strictes pour protéger ses employés contre la crise sanitaire que traverse le monde actuellement. Un dispositif d’excellence sanitaire axé sur la veille, la sensibilisation, le renforcement de la distanciation et des gestes barrières a ainsi été déployé activement dans tous les sites du Groupe à travers le monde.

Une anticipation salutaire

Déployé au Sénégal depuis le début de la crise mondiale, ce dispositif a permis une intégration précoce des mesures d’hygiène et de sécurité, seules garantes de la continuité d’activité du secteur de la relation client. L’adoption anticipée de ce plan d’action a également permis aux équipes Majorel Sénégal d’être bien préparées pour l’état d’urgence annoncé le 23 mars 2020 dans le pays.

« Dans le contexte particulier que nous vivons, notre Groupe veille avant tout à la santé et à la sécurité de nos équipes. Nous avons revu nos méthodes organisationnelles de façon à prioriser la sécurité sanitaire et financière de l’ensemble des collaborateurs Majorel Sénégal, pour pouvoir assurer la continuité de nos missions et tenir nos engagements, dans le strict respect des règles et mesures dictées par l’OMS et par les autorités sénégalaises. » explique Ousseynou MBOUP, directeur adjoint de site de Majorel à Dakar.

La santé des collaborateurs en priorité

Le dispositif d’excellence sanitaire COVID-19 a été fédérateur pour l’ensemble des 1300 collaborateurs de Majorel Sénégal qui respectent au quotidien les gestes barrières et les règles de distanciation recommandées par l’OMS. Les principales mesures qui ont été déployées depuis le 11 mars 2020 sont :

Augmentation du nombre de navettes dédiées au transport des collaborateurs et généralisation du transport à tous les sites dans le respect des normes de distanciation (occupation limitée à 50% de la capacité des véhicules) ;

Mesure de la température systématique à l’entrée des sites ;

Limitation du nombre de collaborateurs présents simultanément sur les plateaux et distanciation des postes de travail, avec une position de travail vide entre deux positions occupées ;