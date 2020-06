Décidément les autorités mbouroises sont décidés d’aller en guerre contre ceux qui ne respectent pas les consignes données précisément dans le cadre de la lutte contre la covid-19.

En effet, ayant été interpellé par la députée Yacine Ndao sur les cérémonies familiales et la fréquentation des jeunes au niveau des plages, elles n’ont pas manqué de réagir : “J’interpelle le maire et le préfet pour qu’ils revoient la situation qui prévaut à Mbour. Le constat dans la ville montre que les mbourois ne respectent pas les consignes. En ce qui concerne les rassemblements à savoir les cérémonies familiales (mariages, baptêmes), elles pullulent dans la ville, de même que les plages et les écoles qui ne désemplissent pas. Il faut trouver des solutions face à cette situation. ”

À son tour, le maire Fallou Sylla de hausser le ton. “La police fait tout ce qu’elle peut, ce sont les gens qui font ce qu’ils veulent, il y a un relâchement total. Il faut que force reste à la loi! En ce qui concerne les rassemblements dans les plages, les parents doivent prendre leurs responsabilités”.

Quant au commissaire central de la police de Mbour, Mandjbou Lèye, il pense qu’il faut des solutions concertées . “Le président de la République ne peut pas gracier des détenus pour désengorger les prisons et en retour les forces continuent à déférer les gens qui ne portent pas de masques. La répression ne peut dépasser l’amende forfaitaire. Nous faisons notre travail comme il se doit, présentement, nous avons saisi 122 ballons. Ceux qui sont dans les plages, ou qui organisent des cérémonies sont des mbourois issus des familles, donc je pense que il faut des solutions concertées.”

Ces déclarations ont ont été faites à l’occasion du lancement à Mbour-commune de la remise de l’aide alimentaire gouvernementale allouée aux ménages. Une cérémonie présidée par le préfet Mor Talla Tine. Ce dernier qui a encore insisté sur le respect des gestes barrières …





www.dakaractu.com