Suite à la déclaration du président de la République, Macky Sall, d’alléger les restrictions liées au couvre-feu et à l’état d’urgence , et la réouverture des mosquées sous conditions, le Khalife général des Tidianes, Serigne babacar Sy Mansour, pour sa part, « maintient les dispositions restrictives applicables à toutes les Mosquées et Daaras relevant de son autorité, jusqu’à nouvel ordre, conformément aux enseignements Prophétiques et dans la lignée de la pensée de Cheikh Al Seydil Hadj Malick Sy (RTA) »

Contrairement à Tivaouane, à Touba, les mosquées ne seront pas fermées. Le Khalife Général des mourides a cependant pris les devants pour un déroulement des pratiques cultuelles dans les conditions respectant les recommandations du corps médical dans ce contexte marqué par la multiplication des cas issus de la transmission communautaire. Il est indiqué que Cheikh Sidy Mountakha Mbacké s’est voulu ferme sur le respect des mesures barrière. Selon nos informations, aucun écart ne sera toléré au niveau de la Grande mosquée de Touba. Il ne fait aucun doute que la même attitude sera observée dans les autres cités religieuses du Sénégal où décision a été prise d’ouvrir les mosquées.