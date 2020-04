L’Afrique est un continent où l’économie informelle assure une grande partie des emplois, les habitants ont perdu leur travail et peinent à se nourrir. Les distributions alimentaires sont le théâtre d’affrontements.

Moyen ultime pour prévenir la propagation du coronavirus, le confinement entraîne l’arrêt de nombreuses activités économiques et par conséquent l’impossibilité pour beaucoup de se procurer de quoi vivre.

Le choix se pose entre mourir de faim et mourir du coronavirus, comme on peut le voir au Kenya et en Afrique du Sud.

Bonjourdakar

L’article Covid-19 : Mourir de faim ou du Corona, le dilemme africain…(vidéo) est apparu en premier sur Snap221.info.