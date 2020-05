Le Grand oral de Néné Fatoumata TALL ( Par Nasire NDOME)

«Une ministre de la jeunesse accessible, brave et travailleuse » telle qu’elle a été décrite par le journaliste pape SIDY Fall de la 2stv dans l’émission ENCORE +.

Cette émission a donné l’occasion aux citoyens sénégalais de découvrir d’autres facettes impressionnantes sur madame le ministre NENE fatoumata TAL. Une dame d’une rare pertinence et de courage politique. Ses propos révèlent sa solide formation académique et politique. Sa sérénité reflète sa personnalité et son leadership affirmé et incarné dans toute sa splendeur.

Première femme ministre de la jeunesse, tout le monde s’accorde à dire qu’elle a élevé le flambeau très haut. Le témoignage de cheikh DIABY à la fin de l’émission en est une parfaite illustration.

En effet, ENCORE + est une émission de défi car parler devant les deux grands journalistes à savoir cheikh DIABY et Babacar DIONNE montre et demande de courage manifeste et d’une mentalité forte. Tout le long du débat, le ministre a prouvé que le président peut compter sur elle pour mener à bien sa politique de jeunesse adossée sur le plan Sénégal émergent ( PSE) d’autant plus qu’elle est revenue, de long en large, sur les orientations politiques qui fondent la vision du Macky Sall en matière de jeunesse. A ce titre, elle a prêché la bonne parole car livrer la bonne information aux citoyens en temps opportun, et par les canaux appropriés, c’est satisfaire leur droit inaliénable à l’information.

Pendant plus de deux heures d’horloge, elle a expliqué les missions et les objectifs qui lui sont assignés ainsi les moyens mis en place pour les atteindre.

En effet, Les missions et les objectifs prouvent la volonté et l’ambition du président SALL de promouvoir suffisamment l’épanouissement des jeunes et leur implication dans le développement Économique et social du Sénégal sous la bannière du PSE.

Par-dessus tout, Être la ministre de 65 % de la population nécessite de la rigueur, de l’ingéniosité et des compétences opérationnelles.

La jeunesse dans la lutte contre COVID 19

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie COVID 19, la ministre révèle que son département à travers la direction de la jeunesse s’est mobilisée à coté du ministère de la santé des l’instant que le président SALL a lancé un appel pour faire face à la maladie. Sur ce, un appel a été lancé au niveau des mouvements de jeunesses qui ont répondu favorablement. Ensuite, un recensement a été fait dans les départements du pays à travers les services déconcentrés de son ministère en raison de plus de 70 jeunes volontaires qui portent le message de la sensibilisation ainsi que de la communication au niveau des populations par le truchement des porte à porte , visites à domicile ,des V.A.D , des visite des lieux de concentration à savoir les garages etc..de chaque département. Une activité équilibrée qui a touché 10.000 ménages dans l’ensemble du territoire national. Une campagne de sensibilisation qui a enregistré de premier plan la participation et l’engagement du conseil national de la jeunesse qui fait un travail non négligeable dans la sensibilisation contre le virus COVID 19. Sous ce rapport, le service civique national a joué sa partition à travers ses volontaires disciplinés et engagés d’un nombre de 150 jeunes mis à la disposition du ministère de la santé et de l’action sociale. Dans la foulée, le ministère est dans tous les combats contre la maladie. Partout, les jeunes sont présents de la distribution des vivres, à la sensibilisation, à la distribution des masques de protection en passant à l’accompagnent des acteurs de la santé. Toutes ses interventions dans la lutte se résument à sa mission principale à savoir l’éducation à la citoyenneté au civisme et aux valeurs républicaines.

A la recherche de l’emploi des jeunes …

dans le cadre de faciliter les jeunes à disposer des informations utiles pour les offres et possibilités d’emploi et entrepreneuriat mis en place par l’Etat du Sénégal, le ministre la jeunesse compte matérialiser le programme de maison de la jeunesse qui servira de guichet unique aux jeunes et concentrera l’ensemble des mécanismes de financement , d’appui et d’accompagnement des jeunes dont la DER, l’ANPEJ , le PRODAC, 3FPT , FONGIP etc.

Force est de reconnaître que cette méthode de concentration fera des résultats attendus et répondra à la demande de la majorité des jeunes surtout à travers l’entreprenariat agricole qui est une porte ouverte à l’emploi. Les domaines agricoles communautaires (DAC) sont illustratifs

Dans le même esprit, les deux programme de développement respectivement l’ ANPEJ et le PRODAC semblent être remodelés utilement pour contribuer effectivement à l’autonomisation des jeunes et des femmes porteurs de projet pour lutter efficacement contre le chômage endémique et l’exode rural persistant.

Véritablement, cette tribune a permis à madame le ministre et par ailleurs responsable des femmes du département de Guédiawaye de revenir largement sur les programmes et projets ambitieux de son département ministériel. En femme politique expérimentée, elle a servi son image en faisant preuve de savoir faire et faire savoir.

Nasire NDOME

COJER NATIONAL

