Les impressions et remarques ont été unanimes de part et d’autre depuis que le constat est fait sur le comportement noté chez des habitants à la Médina. Le ministre de l’intérieur a signifié qu’il passait régulièrement dans cette zone pour voir comment les populations vivaient ces moments de couvre-feu. Il a même ajouté qu’il n’a jamais remarqué des incohérences et dérives dans cette localité. Cependant, il a rassuré que des mesures qu’il faut seront prises pour que ces actes, qui ont été notés sur les réseaux sociaux, ne se répetent plus.

Ainsi, des autorités ont parallèlement déploré ce comportement inapproprié vu la situation de crise sanitaire qui prévaut dans le pays. Le directeur général de la caisse de dépôts et de consignations a tenu à lancer un message de rappel et de sensibilisation à l’endroit de la population de la Médina.

« Les gens de la Médina ont toujours donné le bon exemple. Il y’a des personnalités très connues comme Youssou Ndour, Eva Marie Coll Seck etc. Donc, j’appelle toutes les populations au respect des mesures sanitaires, des gestes barrières bref, de toutes les recommandations émanant des autorités sanitaires » lance Cheikh Ahmed Tidiane Bâ.

Enfin, l’ancien directeur des impôts et des domaines appelle les ASC et toutes les autres sensibilités de la Médina, de descendre dans les rues et conscientiser ces jeunes sur la gravité et les effets dévastatrices que ce virus peut causer. « Ce sont certainement des jeunes qui sont responsables de ces actes, donc je demande à tous, de corser les campagnes de sensibilisation car cette maladie doit être prise au sérieux » ajoute Cheikh Bâ.