L’ancien ministre Oumar Sarr a révélé, ce jeudi 4 juin 2020, dans un entretien à l’Observateur les circonstances de la détection de sa contamination au Covid-19.

Le maire de Dagana et ancien coordonnateur national du Parti démocratique sénégalais ne sait cependant pas où il a pu être contaminé. Seulement, c’est après avoir eu une fièvre qu’il appelé des médecins pour des soins. Et ensuite il a effectué le test qui s’est révélé positif.

« Je ne sais pas quand et où j’ai chopé le virus. Il y a une semaine, j’ai eu une fièvre la nuit et le lendemain, mon épouse a appelé SOS Médecin. Ils sont venus et m’ont traité. Ensuite, ils m’ont dit: “Mieux vaut appeler le Comité de lutte contre le Covid-19 pour faire des tests. C’est plus prudent.“. Ils ont appelé le Comité de lutte. Entre-temps, je ne sentais plus rien et je continuais à vaquer à mes occupations. Deux jours après, ils sont venus pour faire les tests à toute la famille. Les enfants, la femme de ménage, mon épouse et moi. Et deux jours après ils reviennent en disant: “Il n’y a qu’un seul test positif.“. Et c’est mon cas. J’étais positif au Covid-19 », raconte Oumar Sarr dans l’Observateur.

Article publié par Sanslimites

