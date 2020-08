La situation du Covid-19 au Sénégal est critique. Au-delà de l’augmentation du nombre de cas positifs, les décès liés enregistrés au quotiden font peur.

Ainsi, ce mercredi lors du Conseil des ministres, « le Président de la République, abordant l’implication des jeunes dans la lutte contre cette maladie, a lancé un appel à la jeunesse pour conforter au quotidien le plaidoyer communautaire pour l’observance généralisée des mesures barrières et le port obligatoire et systématique du masque dans les transports et les lieux recevant du public, sous peine d’amende, en cas d’infraction ».

Sur ce, le Chef de l’Etat Macky Sall, « a, sur ce point, demandé au ministre de l’Intérieur et au ministre des Forces armées, de déployer sur le terrain un dispositif spécial de régulation et de contrôle de l’accès aux plages et des rassemblements publics, sur l’étendue du territoire national ».

Par ailleurs, il a, insisté , selon le communiqué reçu, sur l’importance qu’il accorde à la relance de l’économie nationale, à travers l’ajustement et l’alignement du Plan d’Actions Prioritaires (PAP II) du Plan Sénégal émergent ( Pse), aux opportunités et contraintes nées de la pandémie de la Covid-19.

Apparemment, plus le temps passe, moins les Sénégalais se soucient du coronavirus. Pendant que le ministère de la Santé annonce de plus en plus de nouveaux cas, certains ne croient toujours pas à la maladie. Résultat des courses : les transports en commun ont repris la surcharge, certains lieux publics (plages, salles de sports, etc) sont bondés de monde et les mesures barrières ne sont respectées que par certains.

Cependant, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, ne compte pas regarder faire. D’après des sources bien informées de Dakaractu, Aly Ngouille Ndiaye prépare une nouvelle série de décisions dès ce vendredi, visant à faire respecter les mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires.

Selon la source, ces mesures concerneront les espaces et lieux de rassemblements : lieux de culte, plages, restaurants, salles de sport, marchés ainsi que les événements tels que les funérailles, baptêmes, mariages, de même que les transports en commun.

Cet article Covid-19 : Plages, transport, lieux de cultes, voici ce que Macky Sall a ordonné à Aly Ngouille Ndiaye est apparu en premier sur Sunubuzz.