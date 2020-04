La course pour découvrir un vaccin contre le coronavirus s’intensifie. Selon la London School of Hygiene & Tropical Medicine, école réputée de médecine britannique, il existe près de 120 projets, dont une dizaine en phase d’essais cliniques.

Selon des données diffusées par la London School of Hygiene & Tropical Medicine, il existe plus d’une centaine de projets de vaccins anti-Covid-19 dont une dizaine en phase d’essais cliniques.

Cette école réputée de médecine britannique, répertorie près de 120 projets différents de vaccins contre la maladie provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2, dont 110 à un stade de développement « pré-clinique ».

Huit projets en sont arrivés au stade des essais cliniques de phase I sur des hommes. Parmi ceux-ci un projet chinois, conduit notamment par l’entreprise cotée à Hong Kong CanSino, se trouve à un stade encore plus avancé, avec des essais cliniques de phase I et de phase II.

Le but principal d’essais de phase I est de tester la sécurité et dans une moindre mesure l’efficacité d’un produit médical. Les essais de phase II puis de phase III, conduits à plus large échelle, ont surtout pour but d’en évaluer l’efficacité, avant une éventuelle autorisation de commercialisation par les autorités sanitaires.

Trois autres projets chinois sont en phase I d’essai : l’un mené par le géant pharmaceutique Sinovac, cotée au Nasdaq, et deux conduits par l’Insitut médical de Shenzhen, selon les informations de la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Un vaccin d’ici à la fin 2020 ?

On compte en outre un projet britannique conduit par l’université d’Oxford et un autre allemand mené par le laboratoire BioNTech, tous deux entrés en phase I.

Les États-Unis comptent deux projets de vaccins qui sont en phase I d’essai : l’un conduit par l’entreprise de biotechnologie Moderna, en partenariat avec les Instituts nationaux de santé américains (NIH) et l’autre par la biotech Inovio Pharmaceuticals.

La mise au point de vaccins efficaces et sûrs est un point clé de la bataille contre la pandémie de Covid-19 qui a tué plus de 200 000 personnes dans le monde.

En l’absence de remèdes éprouvés contre les formes graves de cette maladie, seuls des vaccins administrés à large échelle permettraient de se prémunir contre la maladie et d’interrompre la transmission du virus.

Un problème de taille est la relative lenteur pour élaborer des vaccins, les produire à large échelle et engager des campagnes de vaccination massives.

Un délai de 12 à 18 mois minimum, a souvent été avancé par des organisations sanitaires comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et par de grands laboratoires pharmaceutiques.

Certains experts comme la spécialiste britannique des vaccins Sarah Gilbert, professeur à l’Université d’Oxford et engagée avec sa biotech Vaccitech sur des essais, ou encore Frédéric Tangy, spécialiste des vaccins à l’Institut Pasteur (qui travaille à trois projets de vaccins différents) estiment possible d’avoir un vaccin d’ici à la fin 2020.