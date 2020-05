Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur la situation journalière de l’évolution du Covid-19 au Sénégal, ce dimanche 24 mai 2020.

Les nouveaux cas…

Sur 889 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 71 nouveaux cas, soit un taux de positivité de 7,89 %.

Cas importés et cas communautaires…

Il s’agit, selon les services du ministère de la Santé et de l’Action Sociale, de 66 cas contacts suivis et de 01 importé à Ziguinchor, 04 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les Hlm Grand Yoff, à Guédiawaye, et à Mbao.

Nombre de guéris…

40 patients hospitalisés ont été déclarés guéris ce jour.

Cas graves…

« 12 cas graves sont encore pris en charge dans les services de réanimation… A ce jour, 3047 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 1456 guéris, 35 décédés et 1555 sous traitement…», ont déclaré les services du ministère de la Santé…

