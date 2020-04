Un travailleur du Port Autonome de Dakar qui avait été testé positif au COVID-19 est désormais guéri et sorti d’hôpital. C’est le Directeur Général du Port Aboubacar Sadikh Béye qui l’a annoncé dans un communiqué. Selon lui toujours, après le test positif sur l’employé en collaboration avec le personnel du Service de la Médecine du travail du Port Autonome de Dakar ainsi que, du responsable de la structure où officie le travailleur, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) avait pu établir la liste de l’ensemble des sujets contacts grâce à un traçage systématique de tous les lieux de passage du travailleur en question. « Le cas positif avait été immédiatement isolé et admis à l’hôpital de Diamniadio pour y recevoir des soins appropriés. Quant aux sujets contacts, après investigations et prélèvements, ils avaient été mis en quarantaine et admis dans des réceptifs hôteliers spécialement dédiés à cet effet. Dans le même temps, tous les lieux de passage du travailleur testé positif avaient été soigneusement désinfectés ».Pour rappel, le travailleur testé positif, qui était en arrêt depuis le 28 Mars 2020, relevait d’une transmission communautaire, contractée en dehors de son lieu de travail. « Aujourd’hui, c’est avec un réel plaisir et un grand soulagement que je vous apprends que le travailleur testé positif est guéri et sorti de l’hôpital », s’est réjoui M Bèye.Par ailleurs, annonce t’il en outre, tous les autres tests effectués sur les sujets contacts sont revenus négatifs. En conséquence, on peut dire, qu’à l’heure actuelle, le Port Autonome de Dakar ne compte plus de cas positif connu.Toutefois, il a fini par appeler à plus de vigilance et au respect à la lettre, du plan de contingence interne mis en place, les conseils et recommandations édictés par les autorités sanitaires.