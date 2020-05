Depuis le début de la pandémie du Coronavirus cle Sénégal a confié le monopole du dépistage à l’Institut Pasteur de Dakar laissant en rade les autres laboratoires du pays pourtant habilités à ce test. Des voies s’étaient élevées pour décrier une telle discrimination au point de pousser les autorités à corriger ce manquement. Toutefois, il faut noter que les raisons fondamentales qui ont poussé l’Etat du Sénégal a privilégier l’Institut Pasteur sont autres.

L’enjeu financier qui se cache derrière le monopole des test de dépistage au Coronavirus n’est pas des moindres puisque l’Institut Pasteur facture à 50 000 f CFa chaque test réalisé à la maladie du coronavirus. Avec 16 000 tests à son actif depuis le début de la pandémie à la date du 11 mai, le montant encaissé avoisine les 800 millions, selon Sénégal7.

Vu l’enjeu financier, on a voulu écarter l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) du marché juteux. C’est grâce à l’intervention des autorités qu’il a été intégré, mais cantonné… Son dépistage est limité à Thiès, rajoute la source. Du moment qu’avec 4 586 915 personnes infectées de par le monde et 309 184 morts, la course au vaccin susceptible de guérir cette maladie empêcherait les industries pharmaceutiques de dormir.

La fondation mère Institut Pasteur créée vers la fin des années 1800 est aussi de la course. Elle a intégré la CEPI et a bénéficié d’un appui de 4,3 millions de dollars pour trouver un vaccin. Il a opté pour une technologie de vaccin classique élaboré à partir d’un virus de rougeole atténué, renseigne notre source. Les premiers essais sur l’Homme sont attendus cet été.

Le Docteur Amadou Alpha Sall a affirmé que l’Institut Pasteur de Dakar travaille sur la production de vaccins contre le Covid-19. La confirmation viendra de Macky Sall lui-même lors de son entretien avec le Figaro. D’après le chef de l’Etat « il (L’institut Pasteur) ne travaille pas sur la découverte du vaccin contre le Covid-19, mais sur sa production, une fois le vaccin mis au point, comme il l’a fait, par exemple, avec le vaccin contre la fièvre jaune.

C’est une belle expérience que je salue. Cela montre que nos pays sont parfaitement capables de contribuer à relever les défis de notre temps ». Dire que le Sénégal a exclusivement confié les tests de dépistage au Covid-19 à l’Institut Pasteur en prévision de la production du vaccin qu’il pourrait fournir au Sénégal une fois le vaccin mis au point.

Car, si l’on n’y prend pas garde, une fois le vaccin contre le Covid-19 mis au point, l’Afrique sera la dernière à être servie et pour se prémunir de cette éventualité, le Sénégal a jeté son dévolu sur l’Institut Pasteur pour ne pas être à la traine.

Assane SEYE-Senegal7

L’article Covid-19 : Pourquoi l’Etat a confié les tests de dépistage à l’Institut Pasteur ? est apparu en premier sur Snap221.info.