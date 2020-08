Une importante délégation du ministère sénégalais de la Santé et de l’Action sociale est en visite en Gambie depuis jeudi, officiellement pour « un partage d’expériences », informe Emedia sur son site web.

Pr Abdoulaye Bousso



Très en vue dans la stratégie de la riposte contre la Covid 19 au Sénégal qu’ils pilotent et dont ils dirigent l’exécution, Pr Abdoulaye Bousso, Directeur du Centre des Opérations d’Urgence sanitaire (COUS) et Pr Moussa Seydi, Chef du Service des Maladies Infectieuses de l’Hôpital de Fann, font partie de la délégation, de même que les responsables des laboratoires chargés des tests Covid au Sénégal. Durant les quatre jours de visite, la délégation a rencontré les autorités sanitaires et les différents acteurs en première ligne dans la lutte contre la pandémie.

Pr Moussa Seydi



Samedi, la délégation a été reçue en audience par le président Adama Barrow qui a magnifié cette visite ô combien salutaire pour son pays, confronté à une explosion des cas depuis un certain temps. À l’issue de cette audience, le président gambien a révélé avoir saisi son homologue sénégalais, mais de façon « officieuse » pour solliciter l’expertise sénégalaise.

