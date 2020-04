Incontestablement, la pandémie du coronavirus profite à une catégorie de riches au Sénégal. Des riches qui agissent en véritables charognards. Ce qui fait du Sénégal, un pays particulier à travers le monde dans ce contexte marqué par la guerre contre le coronavirus.

Des individus inconnus dans le bataillon des importateurs de riz, se sont subitement mis dans les rangs pour rafler la quasi-totalité des marchés d’acquisition de cette denrée destinée à la distribution des populations démunies pour leur venir en aide en cette période de pandémie. L’industriel sénégalo-libanais Rayan Hachem s’est vu attribuer deux marchés à travers deux sociétés appartenant au groupe Louis Dreyfus, la part du lion. Ce qui a poussé les véritables importateurs de riz mis hors-circuit à alerter l’opinion et à crier au scandale. Ce sont des marchés à milliards que rafle l’homme d’affaires sénégalo-libanais au détriment des véritables acteurs du secteur.

Pour ce qui est de l’huile et du sucre, là aussi, semble-t-il, la part belle a été faite semble-t-il à un importateur sénégalais, Président d’une organisation de commerçants et d’industriels. Depuis, l’homme a du mal à honorer son contrat et à livrer la commande effectuée auprès de lui.

Un véritable marché de dupes. Un député, homme d’affaires, Demba Diop alias Diop Sy dont certains disent qu’il n’est que prête-nom dans de nombreuses sociétés s’est vu lui aussi du coup, se retrouver avec la grosse part du marché pour l’acheminement des denrées à destination des populations démunies.

Dans ce contexte de guerre contre le coronavirus, des entreprises qui durant toutes leurs existences ont toujours bénéficié de facilités de la part de l’Etat, qui font des chiffres d’affaires astronomiques sur le dos du contribuable, et qui ont du mal à apporter des soutiens au Comité Force covid-19, se voient encore accorder d’exonérations fiscales. Que dire de tout ce cinéma observé lors de la visite du ministre de la Culture Abdoulaye Diop chez le chanteur Thione Seck qui en profite pour sortir ses factures d’eau et d’électricité encore impayées ?

Omar Pène n’a pas sorti de facture mais il a plaidé pour son entourage musicale: « Nous travaillons avec des gens qui éprouvent certaines difficultés, en cette période de pandémie, pour subvenir à leurs besoins’’, a dit Omar Pène au ministre de la culture

Et Youssou Ndour, ce milliardaire qui peint une situation désastreuse des artistes…De quels artistes parle-t-il ? les pensionnaires de Prince Arts ? Youssou Ndour ne parle sûrement pas du peintre qui peine à vendre ses tableaux dans les rues de Dakar ou de l’artisan décorateur qui ne trouve plus de marché.

Le pauvre Wally Seck ! Il dégaine déjà une perte de 300 millions…Que veut-il ? Que le gouvernement lui rembourse 300 millions ? Pathétique comme son père qui ose présenter ses factures à un ministre plutôt que lui…

Tout ce beau monde veut s’enrichir dans le fonds de 1000 milliards du covid-19…De qui se moque-t-on ?

Certainement du commerçant de Sandaga, du marchand ambulant qui erre désespérément à travers les rues de Dakar, de la vendeuse du coin de la capitale, du paysan, de l’éleveur… ? Finalement, ce sont les riches qui profitent de la pandémie du coronavirus au Sénégal pour s’enrichir éhontément au détriment des masses laborieuses.

Xibaaru

Article publié par Sanslimites

L’article Covid-19 : Quand les plus riches, artistes et hommes d’affaires veulent s’enrichir davantage est apparu en premier sur Snap221.info.