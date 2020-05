Le malaise est déjà perceptible et le feu couve au sein du comité national de gestion des épidémies. L’on ne sait vraisemblablement pas ce qui s’est passé entre le ministre de la Santé et les membres du dit comité mais ça va pas du tout.

D’ailleurs, l’opposant Ousmane Sonko en a fait état lors de son discours à la Nation de ce mercredi.

“Je suis sûr que Professeur Seydi et Cie n’ont pas été consultés et avant-hier, Dr Marie Khemess Ndiaye rappelait les mesures-barrières auxquelles devraient s’appliquer les Sénégalais pour lutter contre la propagation du coronavirus”.

Ces propos empreints de remarques sont de l’opposant Ousmane Sonko qui a tenu un point de presse à son siège sur la Vdn, ce mercredi. Selon lui ,le Chef de l’Etat Macky Sall n’aurait même pas consulté les membres du comité de gestion des épidémies avant de procéder à l’assouplissement de plusieurs mesures prises pour endiguer le covid-19.

Pour rappel, Dr Aloyse Diouf, Chef de cabinet du ministre de la Santé avait récemment attaqué Pr Seydi qui avait fait la remarque d’un service de réanimation qui ne fonctionnerait pas selon les normes à Ziguinchor. Egalement, des médecins cliniciens avait vertement indiqué qu’ils avaient été écartés de la réunion du comité de gestion des épidémies naguère tenue à la pharmacie d’approvisionnement.

C’était à l’effet de tabler sur les dispositions à prendre aux fins d’étudier le Covid-Organics et l’Artémisia afin de pouvoir d’en décider. A la limite, il semble que les politiciens soient entrain de trainer les “scientifiques” dans la boue. Et ce que cela a engendré ne sera bon ni pour le Sénégal ni pour une partie de l’Afrique. En tous les cas ,il y aurait des bisbilles entre les membres du comité de gestion des épidémies et le ministre de la Santé.Et la vérité finira par éclater au grand jour.Les Sénégalais ne pourront jamais comprendre des hommes politiques qui ne sont guidés que par ce qui les intéresse.C’est à dire sacrifier le peuple sous l’autel du covid-19 et détourner l’argent décaissé pour combattre ce virus.

Assane SEYE-Sénégal7