Le port des masques faciaux est devenu vraiment nécessaire dans la lutte contre la propagation de la nouvelle maladie à coronavirus. Jusqu’à aujourd’hui plus de 10 millions de personnes dans le monde sont contaminées.

Dans le cadre des directives et protocoles de sécurité définis par l’Organisation mondiale de la santé, le port du masque nasal ou facial s’est avéré être l’un des meilleurs moyens de prévention contre la propagation .

Cependant, la plupart des personnes portent n’importe quel type de masque sans savoir lequel, quand et où porter un type particulier de masque.

Compte tenu de tous ces facteurs, il a été expliqué à quelle occasion il faut porter les 2 types de masques, où les porter, ainsi que les périodes auxquelles il faut les porter.

1. Les Masques médicaux

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les masques devraient être portés par les agents de santé, ceux qui soignent les patients COVID-19 ainsi que les personnes soupçonnées d’avoir le virus.

Dans les régions où le coronavirus est répandu et où la distance physique ne peut être atteinte, les masques chirurgicaux doivent être portés par des personnes âgées de 60 ans et plus. Ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents doivent également s’efforcer de toujours opter pour un masque nasal chirurgical.

2. Masque facial en tissu

Ce type de masque a été improvisé pour combler la demande non satisfaite pour les masques chirurgicaux.



Selon l’OMS, le masque non chirurgical doit être porté par des personnes ne présentant aucun symptôme de COVID-19. Ce masque peut être porté lorsqu’une distance physique d’au moins 1 mètre ne peut pas être atteinte par des personnes qui sont pour la plupart en contact étroit avec d’autres comme des caissiers, travailleurs sociaux et serveurs.

Les masques en tissu doivent être pris en compte dans les lieux publics très fréquentés comme les bus, les taxis, les lieux de travail, les épiceries, et autres espaces publics.

