Covid-19 & Rapatriement: Une très bonne nouvelle pour les sénégalais bloqués Maroc

« Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur

informe que, conformément aux instructions du Chef de l’Etat, Son

Excellence Monsieur Macky SALL, le rapatriement de nos compatriotes

bloqués à l’Extérieur se poursuit, en relation avec le Ministère de la Santé et

de l’Action sociale, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère du Tourisme et

des Transports aériens.

Après le rapatriement des Sénégalais bloqués au Cameroun, au Gabon,

au Togo, au Ghana, au Nigéria, au Bénin et en Côte d’Ivoire, deux (02) autres

vols seront organisés avec la Compagnie Air Sénégal, aujourd’hui et le 29

juin 2020, pour rapatrier ceux qui étaient bloqués au Maroc.

S’agissant du rapatriement par voie terrestre, cent-douze (112)

compatriotes se trouvant actuellement bloqués dans les localités marocaines

deDahla, Boujdour et Bir Ghandouz rejoindront notre pays à partir du 25 juin

2020, via la Mauritanie.

Le Ministère saisit cette occasion pour remercier le Gouvernement du

Maroc et celui de la Mauritanie pour le soutien précieux apporté à nos

compatriotes ainsi que pour toutes les facilités accordées dans le cadre de

cette opération.

Dakar, le 24 juin 2020 »