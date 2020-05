Suite aux différentes sessions de ses instances et à la réunion de la commission technique sur les conditions sanitaires, l’Assemblée de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis s’est réunie, ce mardi 19 mai 2020, par visioconférence, pour réfléchir sur les modalités d’une reprise effective des cours, conformément à l’invite du chef de l’État Macky Sall dans son dernier discours à la nation.

Au terme des échanges, l’Au de l’Ugb a recommandé la poursuite, dans tous les établissements, de la mise en œuvre de l’enseignement à distance et/ou de la mise à la disposition des étudiants des supports pédagogiques. C’est ce qui ressort d’un communiqué de presse dont copie est parvenue à Seneweb.

L’instance suprême de l’Ugb a, dans la foulée, invité le Centre de calcul Ousmane Seck (Ccos) «à poursuivre, avec les directions des Ufr, la création des classes virtuelles» et a aussi invité l’Institut de formation ouverte et à distance (Ifoa) «à accompagner les enseignants et les étudiants dans l’utilisation de sa plateforme».

Il a été également préconisé, selon toujours la même source, «la nécessité de veiller à assurer l’équité et l’égalité chez les étudiants quant à l’accès aux ressources pédagogiques».

Pour réussir ce pari, le recteur de l’université Gaston Berger, Pr. Ousmane Thiaré, a sollicité «l’accompagnement» du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour un «renforcement des équipements technologiques du Ccos et de l’Ifoad, mais également de l’accès à la connectivité aux étudiants».

S’agissant, par ailleurs, du plan de relance en présentiel des activités pédagogiques, l’Assemblée de l’université a estimé, compte tenu des différents avis, ne pas être en mesure de proposer une date présentement. Mais elle a recommandé que les autorités supérieures en fassent la proposition en tenant compte de l’évolution de la pandémie.

