Initialement prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février, l’édition 2021 de la CAN semble de plus en plus menacée à mesure que le temps passe. Les qualifications sont encore loin d’être terminées et les équipes nationales du continent ne devraient pas reprendre avant octobre, en raison de la pandémie.

La Can reportée?

Selon L’Equipe visité par Senego, la Confédération africaine de football (CAF), qui se réunira la semaine prochaine, pourrait décider le report de la CAN 2021, en raison de la pandémie de Covid-19. Il reste quatre tours de qualification à jouer et bien qu’ils puissent encore être programmés en octobre et novembre, cela signifierait devoir reporter le début de la phase de groupe des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

La CAN pourrait être repoussée de 12 mois

“La Coupe des Nations pourrait être repoussée de 12 mois”, a déclaré un haut fonctionnaire à Reuters, en gardant l’anonymat, bien que le secrétaire général Abdelmounaïm Bah ait déclaré aux journalistes la semaine dernière que la meilleure option restait ses dates actuelles…

Le comité exécutif de la CAF se réunira mardi lors d’une conférence en ligne pour prendre sa décision.

