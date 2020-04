Apres plusieurs semaines d’accalmie, le département de Rufisque renoue avec les cas de contamination à la maladie à coronavirus. Deux (2) cas contacts ont été notés et un cas suspect est en fuite d’après les informations reçues. Selon Serigne Abacar Kane, le préfet du département, « ces deux cas ont été contaminés dans leurs lieux de travail et les 35 personnes qui étaient en contact avec eux, ont été identifiées et mises en quarantaine. Cette situation nous pousse à prendre des mesures plus sévères pour endiguer la propagation de cette maladie », a t-il annoncé lors d’une rencontre avec les journalistes ce 23 avril 2020 à Rufisque.





