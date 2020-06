La pandémie fait de plus en plus de ravages à Rufisque. En effet, ce 29 juin 2020, la vieille ville a encore enregistré deux (2) nouveaux cas communautaires. Ce qui porte à 10 le nombre de cas communautaires en trois jours.

Cette situation ne devrait guère surprendre, tellement les gestes et mesures barrières sont foulés du pied. Tout est redevenu comme avant.

Sur les plages, sur les terrains de sport, dans les mosquées, aucune des règles édictées par les autorités sanitaires n’est respectée.

Et plus grave encore, certains Rufisquois ne croient toujours pas à l’existence de la maladie. Les conséquences sont désastreuses.

La vieille ville compte à ce jour 385 cas de covid-19. Ces derniers sont localisés à Rufisque (179), Sangalkam (124) et Diamniadio (82)





