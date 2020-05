Publicité

Les joueurs qui évoluent dans les championnats professionnels et amateurs des lions indomptables ont reçu des dons de Samuel Eto’o à travers la Fédération Camerounaise de Football. Un geste qui a été vivement critiqué du fait de la nature des dons.L’ancien capitaine des lions indomptables a offert à ses compatriotes des paquets alimentaires constitués de 5 Kg de riz, d’un litre d’huile raffinée, de bouteilles d’eau bon marché, du concentré de tomate et deux cache-nez chacun.

Si pour certains ce don a été bien accueilli, pour d’autres il a plutôt suscité la moquerie. C’est le cas du manager général de Cask FC de Bafoussam, Achille Biakan qui ne l’a pas caché :



« A propos des dons de Samuel Eto’o, je dirai que la Fécafoot a foutu le bordel. Eto’o a joué au football et sait de quoi ont besoin des joueurs. Les joueurs n’ont pas besoin du riz en cette période. La Fécafoot aurait dû conseiller ceux qui sont autour de Samuel Eto’o qu’il puisse aussi soutenir financièrement les joueurs », a-t-il d’abord déclaré au cours d’une interview accordée à Giga-foot, avant de poursuivre:

« Que Samuel Eto’o comprenne que si on venait à reprendre le championnat, les joueurs auraient besoin des équipements. D’autres ont besoin d’argent parce que la plupart des clubs ne respectent plus leurs engagements envers les joueurs. On n’aide pas un joueur avec deux ou trois kilos de riz. C’est plutôt de l’insulte envers les footballeurs. Je pense qu’Eto’o lui-même, quand il était à l’équipe nationale, n’acceptait pas certaines choses. S’il n’a pas voulu certaines choses, pourquoi aujourd’hui, il doit insulter ses petits-frères qui pratiquent le même football. Ceci permettra de comprendre facilement qu’au Cameroun, il n’y a pas de football professionnel Jojo (Joseph Antoine Bell) qui a dit qu’on est en train de former des voyous. C’est ce qui est en train de se prouver ».

Pour l’heure Samuel Eto’o n’a pas réagi face à cette sortie d’Achille Biakan.

Crédit photo: afrikmag