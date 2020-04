Les autorités sanitaires ont rompu le silence cet après-midi sur la situation du Covid-19 à Sédhiou. Le désormais ex cas communautaire (celui qui l’a contaminé a été identifié à Louga) qui continue de narguer les autorités sanitaires a eu, selon le médecin-chef de région, 69 contacts à haut risque.

En effet, après avoir effectué des prélèvements, les 25, dont 8 enfants âgés de 2 à 11 ans sont revenus positifs. Tous ces cas sont malheureusement de la concession où vivent plus de 50 personnes.Pour tenter de freiner la propagation du virus davantage dans la région, les autorités administratives, sanitaires et de l’hygiène publique ont décidé de doter le village de Mankonomba de 500 masques, de le désinfecter et de le désinsectiser dès demain mercredi.Mieux, le transport interurbain par moto Jakarta ou par voie fluviale est interdit, a rappelé Amadou Yeri Camara.Pour rappel, Amadou Bamba Dramé, l’homme par qui le malheur est arrivé à Sédhiou, après Louga, est passé par Dakar. De la capitale à Sédhiou, il a sectionné le trajet en empruntant 3 véhicules 7 places, 2 motos Jakarta et taxi clandestin.

Bonjourdakar

L’article Covid-19 / Sédhiou : Le cas communautaire a contaminé 25 membres de sa concession dont 8 enfants âgés de 2 à 11 ans est apparu en premier sur Snap221.info.