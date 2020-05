Pour la première fois, depuis longtemps dans l’histoire du Sénégal, la politique est en hibernation. Covid-19 oblige, même les plus irréductibles comme Me Abdoulaye Wade, Idrissa Seck,, Ousmane Sonko… se sont purement et simplement confinés.

Selon Rewmi Quotidien, qui fait le constat dans sa livraison de ce mercredi et repris par Seneweb, on n’entend plus parler de ‘’cas Karim Wade’’, de Khalifa Sall, d’affaires Pape Alé Niang-Cheikh Oumar Hann, Mamour Diallo-Ousmane Sonko, de Pétro-Tim, de Prodac et autres.

Manifestement, les leaders politiques, toutes obédiences confondues, entendent observer le mot d’ordre de non-rassemblement, c’est-à-dire de respect en général des mesures-barrières.

D’un âge souvent assez avancé pour la plupart, les leaders politiques n’entendent pas prendre de risques face à une maladie qui fait plus de victimes chez les vieilles personnes. Mieux, ils ont répondu à l’appel de Macky Sall pour faire bloc autour de l’essentiel afin de vaincre l’ennemi commun.

Pourtant, pendant ce temps, tout n’est pas catholique dans la gestion de l’épidémie : Le Comité de pilotage a été mis en place avec du retard, les marchés de vivre et le transport attribués à des sociétés non forcément méritantes, le taux d’endettement a augmenté, etc.

Des situations qui ont posé la problématique de la transparence dans la gestion de la crise. Car, des institutions budgétivores et d’utilité douteuse subsistent à la pandémie. Comme quoi, c’est le moment ou jamais de changer. Mais en sommes-nous vraiment capables ?

Xibaaru

