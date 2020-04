Le mobile tracking nouvelle arme contre le covid-19 ?

Tout d’abord revenons-en au concept de traçage téléphonique ou mobile tracking qui est une technique de géolocalisation permettant de repérer et de positionner une personne ou un objet sur un plan ou une carte à l’aide de ses coordonnées personnelles. De 1960, période de balbutiement du Global System positionning (GPS), aux années 1990 qui ont vu l’avènement des réseaux de téléphonie mobile qui permettaient une géolocalisation par GSM de toute personne munie d’un portable et présente dans les zones couvertes par le réseau, il y’a eu de sacrés progrès. En l’espèce, il s’agira de recourir au système d’appairage Bluetooth pour activer le système de traçage de proximité qui se veut simple et fiable tout en préservant les données personnelles recueillies et traitées en temps réel.

L’application « StopCovid » déjà en gestion en France…

Dans le contexte actuel, ces systèmes qui étaient quelque peu l’apanage des forces armées, voire des services de renseignements secrets, qui ont fini d’en faire une redoutable arme silencieuse, sont en passe d’être programmés pour traquer le covid-19. Comme annoncé ci-dessus, à l’instar de la France qui étudie sérieusement cette possibilité de prévention et de riposte (Le traçage mobile ou Backtracking), le Sénégal (377 cas positifs, 5 décès) serait bien inspiré de se pencher pendant qu’il est temps, sur la pertinence ou pas dudit système. Après tout, aucune piste ne devrait être écartée sans une étude minutieuse et approfondie.

Les défenseurs des libertés individuelles et des données personnelles réticents… En effet, fortement touché par la pandémie (152.8940 cas positifs pour plus de 20.000 morts à la date du 20 avril) le pays de Marianne, a lancé son application dénommée « StopCovid.» Une plateforme numérique qui, grâce à la fonctionnalité Bluetooth intégrée dans les téléphones portables permettrait de suivre à la trace les personnes infectées et fichées. Et, éventuellement de pister en temps réel et de prévenir au besoin, par une notification, les sujets qui pourraient entrer en contact avec les « Covidées. » D’après le secrétaire d’Etat au numérique, Cédric O : « Le Bluetooth permet que ce soit totalement anonyme tout en mesurant bien les distances [entre les utilisateurs]. C’est quelque chose qui est disponible sur quasiment tous les téléphones portables, et surtout qui ne géolocalise pas les personnes : ça ne retracera pas vos déplacements. » Toujours est-il que cette assurance est encore loin d’avoir convaincu les défenseurs des droits humains qui voit là une intrusion dans la vie privée donc un large accès à leurs données personnelles.

Les cas d’école : La Chine, la Corée du Sud, l’Allemagne et Cie ont fait du traçage téléphonique leur « Traitement numérique »

Il y’a des pays qui ont très tôt senti la piste numérique pour l’intégrer dans leur dispositif de riposte anti-covid19. Parmi eux figurent en bonne place beaucoup de pays du continent asiatique dont, la Chine d’où est partie l’épidémie, la Corée du Sud, Singapour, Taiwan, l’Allemagne, Israël, la Pologne… Les pays asiatiques ont prouvé que le traçage numérique de la population, via la géolocalisation des téléphones mobiles, permet de diminuer voire d’endiguer la propagation du virus et de réduire, par voie de conséquence, le nombre de morts.

En France, comme en Allemagne ou aux États-Unis d’ailleurs, on se concentre sur le développement d’une application semblable à « Trace Together », utilisée à Singapour. Selon, le site futura-sciences.com parcouru par dakaractu, c’est le Bluetooth qui est au cœur du système d’identification des malades et des contaminés potentiels. On le sait, la portée du Bluetooth est de quelques mètres, et lorsqu’il est activé sur les téléphones, il permet de « voir » les autres téléphones, ou tout autre appareil connecté, autour de soi.

À Singapour, cette application permet ainsi à une personne de savoir si elle a croisé une personne contaminée, le tout de manière anonyme. C’est même rétroactif : si une personne est testée positive a posteriori, les gens qui l’avaient croisée il y a quelques jours sont prévenus, et invités à rester chez eux ou à effectuer un test. Les données sont ensuite effacées au bout de 21 jours, précise la même source.



Un contrôle quasi impossible du flux des populations au Sénégal… Un risque élevé de non adhésio…







