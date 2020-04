Au moment où les populations croyaient avoir tourné le dos à la maladie, elle resurgit à Thiès et à Tivaouane. Il s’agit d’un talibé dans un quartier situé au centre-ville et d’un cas positif dans la sainte ville de Tivaoaune. En dépit de cette nouvelle donne, les talibés qui représentent des cibles parfaites et une menace pour les populations, continuent d’errer presque dans tous les coins de rue. Nous y reviendrons…





www.dakaractu.com