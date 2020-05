Le coronavirus continue de s’installer de plus en plus à Touba. La cité religieuse maintient la cadence avec 21 nouveaux malades ce lundi. Il s’agit de 19 cas contacts suivis par les services médicaux et de 02 cas issus de la transmission communautaire.

Le district de Mbacké et Diourbel par contre n’ont pas enregistré de nouveaux cas aujourd’ui.