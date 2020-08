in Sénégal

Covid-19 : Un 19ème décès enregistré à Kaolack

La région de Kaolack a enregistré ce mardi 25 août 2020, 4 nouveaux cas testés positifs et un nouveau décès lié à la Covid-19. « Ce 25 août 2020, sur les 24 résultats de prélèvements reçus, 04 sont positifs. Il s'agit d'un cas issu de la transmission communautaire et d'un cas contact dans le district sanitaire de Kaolack, d'un cas contact de Nioro et d'un cas contact de Ndoffane », informe la région médicale de Kaolack. A ce jour, Kaolack compte 192 cas pos

