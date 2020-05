Selon le journal EnQuête, un cas communautaire a été testé positif au Covid-19 au Service d’urologie andrologie de l’hôpital Aristide Le Dantec. Le patient, récemment opéré, était admis audit service, le 5 mai, pour une altération de l’état général, une toux, une gêne respiratoire et des sueurs profuses. Il a été testé positif le 6 mai.

Mais, d’après le journal, ce cas communautaire a fini d’installer un profond malaise. La cellule Covid de l’hôpital a refusé de prendre en charge le malade, demandant le Service Urologie de se «débrouiller avec les moyens du bord» pour s’occuper de ce «cas» tant qu’il n’est pas déclaré positif.

Ne sachant quoi faire de ce «colis» encombrant, ne pouvant non plus le renvoyer chez lui, les équipes de garde assurent, avec leurs propres moyens, la restauration du patient et de son accompagnant. Ils ont même demandé des équipements de protection pour assurer sa mise en condition. Malgré les promesses, ils sont toujours laissés à eux-mêmes.

Article publié par Sanslimites

L’article Covid-19 : Un cas communautaire installe le malaise à l’hôpital Le Dantec est apparu en premier sur Snap221.info.