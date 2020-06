Dakar, 25 juin (APS) – La Fifa a déclaré jeudi avoir décidé de mettre à la disposition de chacune de ses fédérations membres 1.500.000 dollars US, environ 876.680.626 francs CFA.

‘’Une subvention universelle de solidarité de 1 million de dollars US sera mise à la disposition de toutes les associations membres, et une subvention supplémentaire de 500.000 dollars sera affectée spécifiquement au football féminin’’, écrit l’instance dirigeante du football mondial sur son site internet.

‘’En outre, chaque confédération recevra une subvention de 2 millions de dollars US (environ 1.162.260.000 francs CFA)’’, ajoute la même source.

Le conseil de la Fifa, qui a pris ces décisions, a approuvé à l’unanimité le ‘’plan de secours’’ de l’organisation contre la pandémie de Covid-19.

Ce plan a été élaboré par l’administration de la Fifa, de concert avec des représentants des confédérations, selon le site internet de l’organisation.

En trois étapes, la Fifa mettra à la disposition de chaque fédération membre un montant pouvant aller jusqu’à 1,5 milliard de dollars US.

Elle prévoit, pour les deux premières étapes du plan, ‘’la libération immédiate de tous les paiements de coûts opérationnels aux associations membres et, par la suite, la possibilité de transformer les subventions de développement en fonds de secours opérationnels Covid-19, avec un minimum de 50% des fonds débloqués à allouer au football féminin’’.

‘’Au cours de la troisième étape, approuvée aujourd’hui par le conseil de la Fifa, un soutien financier supplémentaire sera fourni par le biais d’un système de subventions et de prêts’’, indique l’instance dirigeante du football mondial.

Concernant les prêts, ‘’les associations membres pourront demander des prêts sans intérêt représentant jusqu’à 35% de leurs revenus annuels audités’’.

‘’Dans un souci de solidarité, un prêt minimum de 500.000 dollars US sera disponible, de même qu’un prêt maximum de 5 millions de dollars US, et chaque confédération aura accès à un prêt pouvant aller jusqu’à 4 millions de dollars US’’, ajoute la même source.

‘’Ces subventions et prêts peuvent être dirigés par les associations membres vers la communauté du football au sens large, sur leurs territoires respectifs, y compris les clubs, les joueurs, les ligues, etc., qui ont été touchés’’, ajoute la Fifa.

Elle affirme que ‘’pour assurer une surveillance efficace du plan, il y aura des contrôles stricts sur l’utilisation des fonds, les exigences d’audit’’. Le site internet de la Fifa évoque des ‘’conditions claires de remboursement des prêts’’ en question.

‘’Un comité directeur du plan de secours Covid-19 de la Fifa sera également mis en place pour superviser l’administration du programme’’, indique l’organisation, précisant que cette instance sera dirigée par Olli Rehn, vice-président de la commission de gouvernance de la Fifa.

Ce dernier est également gouverneur de la Banque de Finlande, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et ancien vice-président de la Commission européenne.

APS

