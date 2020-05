Dans le cadre du programme de réponse du Gouvernement face au Covid-19, le Ministère de l’Elevage et des Productions Animales s’est vu alloué une enveloppe d’un montant global de 3 milliards dont 2 milliards destinés à l’achat d’aliment de bétail pour une opération de sauvegarde du bétail et un milliard (en cours de finalisation pour l’African Risk Capacity).

Ainsi, une semaine après la cérémonie de réception du premier lot (8471 tonnes d’aliments de bétail et 667 tonnes d’aliments de volaille) réceptionné à Dakar chez les provendiers, Monsieur le Ministre Samba Ndiobène KA, fera une tournée demain dans la zone sylvo-pastorale, plus précisément à Déaly, Sagatta-Djoloff, Ouarkhokh et au Ranch de Dolly pour le suivi du processus de distribution.