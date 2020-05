A ses propos « Nous avons perdu des contrats de 326 millions et 120 millions de FCfa de recettes entre Mars et Avril. En termes de contrats annulés, nous avions de 7 grandes dates. Le 04 Avril a New York , le 11 Mai l’anniversaire de Wally, Le 26 Avril a Diourbel, le 30 Mai au GRAND THEATRE, le 06 juin au Maroc, le 13 et 13 en Espagne, le 07 juillet, nous devions produire au grand théâtre, le 07 au KHOMBOLE .

Cela n’a rien a avoir avec les recettes du week-end , qui s’élèvent a 15 millions après nos prestations des différentes boites de nuit. Le vendredi nous étions a Barra Mundi, le samedi a Penc-mi et le dimanche au Vogue. Ce qui revient a 60 millions de frs. Imaginez ce que ce sera si la Pandémie continue a sévir nos cieux. De ces sommes déduit, une fois les charges salariale du groupe, il reste de 140 800 000 frs pour l’artiste.

En cette période ou tout est a l’arrêt inutile de dire que c’es difficile de s’en sortir. Le chef de l’Etat a demande que les salaires soient payes a hauteur de 70%. Ce que nous avons fait durants les 2 mois sur fonds propres. Tout le monde sait qu’au Senegal, nous n’avons malheureusement pas une industrie musical qui nous permet de venir a bout de certains difficultés.

Il est clair les mois a venir nous ne pourrons lus payer les salaires. Ce budget prévisionnel ne concerne que ceux qui ont des contrat en bonne et de au « Faramarene Music »…. La question du statut de l’artiste est toujours en suspens, ce qui cause d’énormes problèmes. Une fois a la retraite, ils se retrouvent sans toit incapables de joindre les deux bouts ».

