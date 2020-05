« La déclaration de Macky Sall pour défendre on beau-frère montre que l’homme n’est pas à la hauteur de la tâche pour laquelle il a été élu. Mais cela ne nous surprend pas », déclare Dr Babacar Diop, leader de Forces démocratiques du Sénégal (Fds).

Selon Babacar Diop, ils ont toujours dénoncé l’implication de la famille présidentielle dans la gestion des affaires publiques. Malheureusement, sur cette question, il y a lieu de constater que Macky Sall fait pis que Abdoulaye Wade.

« Il y a plus de dix ans, on dénonçait l’implication de Karim et de Sindiély Wade dans la gestion des affaires publiques. C’est la même situation que nous vivons. L’entreprise de privatisation de la République est en marche », déclare Dr . Diop sur Le Quotidien.

D’après Dr Babacar Diop, la famille du président de la République est au cœur des affaires de l’Etat. Aliou Sall, frère du Président, est cité dans plusieurs affaires et scandales. Il est impliqué dans l’affaire Petro Tim, il est aussi accusé d’être actionnaire de la Banque de Dakar (Bdk).

« Le système que nous dénoncions demeure structurellement inchangé. Il s’est même dangereusement aggravé et accentué. La seule chose qui a changé dans ce pays est que Abdoulaye Wade et Karim Wade ne sont plus au pouvoir. Ils ont été remplacés par Macky Sall, Aliou Sall et Mansour Faye. Le décor reste le même », ajoute Dr Diop.

