Monsieur le Ministre Mansour FAYE procédera au lancement de la distribution du kit alimentaire dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor le lundi 11 et le Mardi 12 mai 2020. Cette tournée rentre dans le cadre de la stratégie d’acheminement des denrées dans les régions les plus éloignées surtout dans la partie SUD avant le début de l’hivernage

Pour rappel, dans la commune de Medina Yoro Foulah, 299 ménages sont concernés et repartis ainsi qu’il suit : 213 inscrits dans le registre national unique (RNU), 86 issus du ciblage communautaire.

Dans la commune de Boutoumpa Camaracounda, 585 ménages sont concernés, 467 provenant du RNU et 118 du ciblage communautaire.

Au niveau de Sansamba, 996 ménages sont extraits du RNU et 116 de la communauté, soit un total de 1112 ménages.

La sélection des ménages s’est déroulée, comme prévu, avec la participation de toutes les forces vives de la nation.

Cette initiative de son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République vise à terme à fournir une aide alimentaire conséquente à toutes les familles vulnérables ou impactées par la pandémie du COVID-19 sur toute l’étendue du territoire national.