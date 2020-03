Face à la presse, le ministre de la Santé et de l’Action Sociale Abdoulaye Diouf SARR confirme que le Sénégal a enregistré ce lundi son premier cas confirmé de coronavirus.

Selon le ministre de la Santé « c’est le vendredi 28 que les services de santé ont été alertés par une structure sanitaire privée d’un cas d’un patient de nationalité française qui présente les symptômes du coronavirus. Aussitôt, les services du ministère de la santé se sont déplacés sur les lieux pour constater. Immédiatement, il a été transporté à l’hôpital de Fann. Des tests ont été faits par les scientifiques de l’institut Pasteur de Dakar et ils se sont avérés positifs. Son père et ses deux enfants sont mis en quarantaine pour le moment. L’état actuel du patient n’est pas préoccupant pour le moment et nous avons alerté l’organisation mondiale de la santé (OMS) comme le veut la procédure. Nous appelons les citoyens à ne pas paniquer mais de mettre en rigueur les dispositifs de prévention pour se protéger. Une cellule de presse est ouverte au ministère de la Santé et de l’Action Sociale pour toute information… »

—

Un virus, le Covid-19 (anciennement appelé 2019-nCoV), est apparu en Chine, fin décembre 2019. Il appartient à une grande famille de virus, les coronavirus. Très fréquents, ils peuvent aussi bien provoquer un simple rhume qu’une grave infection respiratoire de type pneumonie, à l’origine d’épidémies mortelles comme ce fut le cas avec le Sras ou le Mers et maintenant avec le Covid-19. Ce qu’il faut retenir.

Qu’est-ce qu’un coronavirus ?

Les coronavirus, qui doivent leur nom à la forme de couronne qu’ont les protéines qui les enrobent, font partie d’une vaste famille de virus dont certains infectent différents animaux, d’autres l’homme. Ils sont susceptibles d’être à l’origine d’un large éventail de maladies. Chez l’homme, ces maladies vont du rhume banal à une infection pulmonaire sévère, responsable d’une détresse respiratoire aiguë.

Les coronavirus à l’origine d’épidémies mortelles

Sur le sujet, l’Inserm rappelle que deux épidémies mortelles sont déjà survenues au 21e siècle, impliquant des coronavirus émergents, hébergés par des animaux et soudain transmis à l’homme :

le SRAS-CoV (2002-2003), ou coronavirus à l’origine d’un syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), apparu en Chine : plus de 8 000 cas ont été recensés dans 30 pays et 774 personnes sont décédées (soit près de 10% de mortalité).

le MERS-CoV (2012-2013), ou coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ainsi appelé car il a été détecté pour la première fois en Arabie saoudite. 1 589 cas et 567 décès dans 26 pays ont été enregistrées (soit un taux de mortalité d’environ 30%).

La troisième épidémie mortelle est celle liée au coronavirus Covid-19 (anciennement appelé 2019-nCoV), apparu en Chine en décembre 2019. Les premiers cas recensés sont des personnes s’étant rendues sur un marché local, à Wuhan, dans le province de Hubei.

Comment se transmettent les coronavirus émergents ?

Les coronavirus sont d’origine animale : une espèce (“réservoir”) héberge un virus sans être malade et le transmet à une autre espèce, qui le transmet ensuite à l’homme. Dans les cas du SRAS-CoV et du MERS-CoV, l’animal réservoir était la chauve-souris. Comme l’explique l’Inserm, « le virus est asymptomatique chez cet animal. Un hôte intermédiaire est donc nécessaire à la transmission de ces virus à l’homme : la civette palmiste masquée pour le SRAS-CoV, vendue sur les marchés et consommé au sud de la Chine, et le dromadaire pour le MERS-CoV. »

En ce qui concerne le Covid-19, le réservoir pourrait également être la chauve-souris. Vendredi 7 février, une équipe de chercheurs chinois de l’université d’agriculture du sud de la Chine a estimé que le chaînon manquant pourrait être le pangolin, un petit mammifère à écailles, en voie d’extinction. Mais la prudence est de mise, en attendant une confirmation définitive.

Le virus passerait chez l’homme via les sécrétions animales, dans des conditions particulières qui restent à identifier.