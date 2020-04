On en sait un peut plus sur le prix du remède « miracle » préventif et curatif du coronavirus Tambavy Cvo, (Covid Organics) du Madagascar.

En effet, d’après des informations parvenues à Seneweb, ce produit tant vanté par les utilisateurs est gratuit pour les populations malgaches les plus vulnérables.

C’est aussi « très accessible » pour les personnes les plus aisées du pays qui devront juste débourser la somme de 235 francs CFA pour la bouteille de 33 centilitres, 475 francs CFA pour celle d’1 litre ou encore 580 francs CFA pour acheter la boîte de 14 infusettes.

Dans un tweet, le Président Andry Rajoelina avait annoncé que « le Covid-Organics sera distribué gratuitement à nos compatriotes les plus vulnérables et vendu à très bas prix aux autres.

Tous les bénéfices seront reversés à l’IMRA pour financer la recherche scientifique ».

A noter que sur la Grande île, ce produit traditionnel, contesté au départ par la communauté scientifique, est vite reconnu comme un remède efficace contre le Covid-19.

D’ailleurs, les membres de l’Académie de médecine, reçus par le chef de l’Etat, y ont adhéré totalement. Ils demandent, tout de même, un comité de suivi des personnes ayant utilisé le Covid organics.

Pour rappel, au cours d’un échanges avec son homologue malgache, Andry Rajoelina, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a passé une première commande pour un échantillon à mettre à la disposition du service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann de Dakar.

