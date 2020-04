« Nous sommes dans une phase ascendante de notre épidémie. Ce qui est prévisible pour nous. Dans ces types de maladies à transmission respiratoire, la contamination est très rapide. Donc à l’instar des autres pays du monde, nous sommes dans cette phase et nous sommes en train de mener des stratégies pour essayer de limiter un peu cette contamination », a d’emblée fait savoir, le Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous), Docteur Abdoulaye Bousso.

Prenant part au point du jour sur la situation épidémiologique au Sénégal du ministère de la Santé et de l’Action sociale, ce lundi 27 avril, il a déclaré qu’aujourd’hui 11 régions sont touchées avec Sédhiou et Kaolack.

Un âge moyen de patient de 34,87 %.

« Cela nous amène à poser la problématique toujours de la circulation des personnes parce que sur le cas de Sédhiou, c’est une personne qui a eu à circuler après l’interdiction de circulation entre les régions. Donc c’est une question fondamentale. Si on veut arriver à préserver certaines régions et à limiter les cas communautaires, je pense qu’il y a encore des efforts à faire sur le déplacement des personnes d’une région à l’autre », a indiqué Dr Bousso.

Par ailleurs,, le Directeur du Cous s’est exprimé sur le nombre de cas et de tests. « Nous avons aussi 30 Districts sur 79 qui sont touchés actuellement et pour les dépistages à ce jour, nous sommes à 11032 tests de laboratoires faits et dans cette proportion, l’Institut Pasteur a 10354 tests et l’Iressef 678 tests. De plus, nous avons un âge moyen de patient de 34,87 %. Nous avons une majorité de patients jeunes et ceci peut expliquer la majorité de cas simples ».