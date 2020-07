Le montant alloué aux acteurs du pôle de tourisme du Sine-Saloum (centre) affectés par la pandémie de Covid-19, fixé initialement à 119 millions de francs CFA, est maintenant de 276 millions, a-t-on appris mardi du coordonnateur de cette zone touristique, Jean-Pierre Ndecky. Ces ‘’prêts’’ leur sont accordés dans le cadre du crédit hôtelier et touristique (CHT) qui prévoit 500 millions de francs CFA pour le pôle centre du tourisme sénégalais, selon M. Ndecky. Le pôle Sine-Saloum n’a absorbé qu’un peu plus de la moitié du financement prévu pour lui, en présentant 31 demandes de prêt, a-t-il dit à la presse locale. Jean-Pierre Ndecky invite les acteurs touristiques concernés à déposer leur demande de prêt, pour bénéficier des fonds remboursables sur une durée de dix ans. Ils doivent inclure dans leur dossier les pièces justificatives de leurs charges de roulement ou de fonctionnement, pour bénéficier des financements, a précisé M. Ndecky. ‘’Justifier les charges de roulement, c’est apporter les pièces justificatives de paiement des salaires aux employés, des factures d’eau, d’électricité, de téléphone, ou encore d’autres charges fixes’’, a-t-il expliqué. M. Ndecky exhorte les professionnels du tourisme du Sine-Saloum à absorber les 8% du CHT prévus pour eux. Le crédit hôtelier et touristique, de 15 milliards de francs CFA, a été porté à 46 milliards par l’Etat en raison de la pandémie de Covid-19.