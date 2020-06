Dans sa dernière publication, l’UFC Que Choisir propose une sélection de crèmes solaires qui protègent à la fois la peau et l’environnement.

Comment bien choisir sa crème solaire ? Primo, en choisissant un indice de protection (SPF) adapté à son phototype : ainsi, une personne dotée d’un phototype 1 (peau très pâle, cheveux blonds ou roux, taches de rousseur, peau qui rougit rapidement au soleil et qui ne bronze jamais) optera impérativement pour une crème solaire SPF 50 et plus, tandis qu’une personne dotée d’un phototype 5 (peau foncée, cheveux noirs, peau qui bronze beaucoup et brûle rarement) pourra se contenter d’une crème solaire SPF 15.

Sur le même sujet

Se protéger du soleil.

Dans quels cas faut-il éviter le soleil ?

Mais aujourd’hui, il faut tenir compte d’un second critère lorsqu’on choisit sa crème solaire : l’impact environnemental. En effet, les filtres solaires contenus dans les crèmes solaires ne sont pas sans danger pour l’environnement marin : le benzophenone-3 et l’ethylhexyl methoxycinnamate, par exemple, accélèrent la destruction des coraux, tandis que l’oxyde de zinc (pourtant « bio »!) est toxique pour la faune et la flore aquatiques.

Une crème solaire qui protège la peau contre les UV… et l’environnement !

Le magazine de l’UFC Que choisir (en kiosque ce 25 juin 2020) propose une sélection de crèmes solaires qui protègent à la fois contre la peau contre les rayons UV… et l’environnement aquatique !

Pour élaborer ce classement, un laboratoire spécialisé a étudié 20 crèmes solaires selon 5 critères : l’effet perturbateur endocrinien sur l’environnement, la toxicité aiguë et chronique sur les poissons, les algues et les daphnies (ce sont des petits crustacés d’eau douce), le risque pour les coraux, la biodégradabilité et la bioaccumulation (comprendre : le fait de s’accumuler dans les organismes au lieu d’être éliminé).

Verdict ? Selon l’UFC Que Choisir, les deux meilleures crèmes solaires pour la santé et la planète sont le Lait solaire Waterlover de chez Biotherm (37 euros pour 200 mL) et le Spray protection solaire de chez Cattier (18 euros pour 125 mL).

Le premier protège à la fois contre les UVB et les UVA, et affiche le label « Nordic Swan Ecolabel » qui garantit une écotoxicité nulle pour les organismes qui vivent dans l’eau salée et dans l’eau douce. Bien qu’il contienne de l’oxyde de zinc, le second est bio et ne contient pas de nanoparticules. Le reste du classement est à découvrir dans le magazine !

À lire aussi :

Les crèmes solaires bio, pas le top pour les enfants

Les crèmes solaires homemade ne protègent pas efficacement

Les bonnes raisons d’utiliser un après-soleil

Inscrivez-vous à la Newsletter Top Santé et recevez gratuitement votre livret de recettes légères et gourmandes

Bonjourdakar

L’article Crèmes solaires : le choix de l’UFC Que Choisir (pour la santé et la planète) est apparu en premier sur Snap221.info.