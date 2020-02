cri de coeur des étudiants sénégalais au Président Macky Sall Depuis quelque temps, la Chine est frappée par un virus nommé: « coronavirus ». Ayant déjà fait plus de 361 morts, la situation des étudiants sénégalais qui résident dans la ville du Wuhan se complique. Après avoir reçu une aide financière de la part des autorités du pays, l’AESC association des étudiants sénégalais en Chine demande à l’État Sénégalais, un rapatriement immédiat de leurs confrères qui résident dans cette zone plus concernée par ce ravage .Suite à leur cri de coeur, le chef de l’État a officiellement annoncé lors de la cérémonie de lever des couleurs, qu’ils ne pourront pas être rapatriés actuellement. Le président Macky Sall affirme que les matériels nécessaires sont hors portée, car l’État n’est pas en mesure de débourser une somme aussi exorbitante pour leur expatriation. L’AESC face à leur sentiment d’insécurité et d’affolement prend le peuple sénégalais comme témoin par rapport à tout ce qui pourrait arriver à ses compatriotes si leur rapatriement n’est pas fait dans les plus brefs délais.

Rose Doussou Samaké